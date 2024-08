Montagem/portal iG Zezé Di Camargo evita contato com Lulu Santos e revela desentendimento





Durante participação no programa 'Sabadou', comandado por Virgínia Fonseca, o cantor Zezé Di Camargo, de 61 anos, revelou que evita contato com Lulu Santos e abriu o jogo sobre o motivo do desentendimento com o artista.

Após ser questionado a respeito de celebridades com as quais ele evita interações, Zezé rapidamente apontou Lulu Santos, alegando que o músico frequentemente realizou piadas sobre o sertanejo.

“Não só evito, como já evitei, Lulu Santos. Ele fez muitos comentários e piadas sobre o sertanejo na época em que o ritmo surgiu”, disse Zezé.

O cantor relembrou, ainda, um momento no qual Lulu Santos comparou o sertanejo a uma "dor de dente", durante uma entrevista.

“Em uma ocasião, ele estava contando uma história no programa do Jô Soares sobre o porquê ele detestava o sertanejo. Ele mencionou que, enquanto estava tratando um dente e ouvia sertanejo, achava que o ritmo era comparável a uma dor de dente”, afirmou.

Durante sua participação no programa, o cantor comentou sobre a gravidez de sua esposa, Graciele Lacerda, e revelou que, inicialmente, ela não desejava ter um filho com ele, mas ele a persuadiu a tentar.

"Já estamos tentando há algum tempo. Na verdade, fiz vasectomia há 12 anos, então encontro dificuldades para obter os espermatozoides. Preciso recorrer à punção para isso", explicou.