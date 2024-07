Reprodução Instagram/ Fábio Rocha/ TV Globo Marcos Palmeira e Malu Mader

Adaptada por Bruno Luperi a partir da obra original de Benedito Ruy Barbosa, ”Renascer” teve o pior índice de audiência registrado em São Paulo. Na exibição do último sábado (27), o folhetim alcançou míseros 20 pontos de audiência na grade do canal, segundo o jornal "O Globo".





O capítulo em questão mostrava o vínculo do novo par amoroso da novela, o casal formado por José Inocêncio, interpretado por Macos Palmeira, e Aurora, defendida pela atriz Malu Mader, que retornou às novelas da Globo após oito anos afastada do formato.





O remake de "Renascer" fica no ar até setembro deste ano, quando dará lugar ao folhetim inédito de João Emanuel Carneiro: "Mania de Você". A trama tem Chay Suede, Gabz, Agatha Moreira e Nicolas Prattes como protagonistas e gira em torno de vinganças e traições.





Já no primeiro semestre de 2025, "Mania de Você" deixa a grade da Globo para ser substituída por "Vale Tudo", remake da clássica obra de Gilberto Braga. Reescrita por Manuela Dias, a narrativa faz parte dos projetos comemorativos de 60 anos da emissora.

