Reprodução/Instagram Lucas Viana





Lucas Viana intensifica sua preparação para a luta de boxe contra Dado Dolabella, marcada para o dia 12 de outubro, em São Paulo. Além do desafio de perder 23 quilos para atingir os 85 exigidos por Dado para a competição, o campeão de "A Fazenda 11" passou recentemente por uma rinoplastia funcional, corrigindo um desvio de septo e melhorando sua respiração durante os treinos rigorosos.

"Estou exigindo muito do meu corpo nesse processo e percebi que minha respiração estava comprometida durante os treinos, o cansaço chegava rápido e o mal-estar era constante. Fiquei preocupado com o impacto disso na luta e resolvi investigar a causa", contou Lucas.

A cirurgia não foi apenas uma preparação para o combate, mas também uma melhoria na qualidade de vida. Lucas já havia realizado um procedimento similar anteriormente, mas notou que o problema persistia: "Quando percebi o problema, procurei novamente o Dr. Frederico Keim, que havia sido meu cirurgião na primeira cirurgia de desvio de septo. Fiquei nervoso ao saber que precisaria operar de novo, mas confiar no trabalho dele me tranquilizou bastante."

"A rinoplastia funcional é essencial para corrigir problemas respiratórios decorrentes de desvios de septo e outras obstruções nasais. Além de melhorar a estética, essa cirurgia proporciona uma melhor qualidade de vida, facilitando a respiração e aumentando o rendimento físico, fundamental para atletas como Lucas Vianna. No caso dele, a intervenção foi crucial para garantir um desempenho superior nos treinos e na luta, mostrando a importância dessa cirurgia para aqueles que enfrentam desafios físicos intensos", explicou o Dr. Frederico Keim.

Melhoras pós-cirurgia

O influenciador já percebeu melhoras significativas após 12 dias da cirurgia. "O alívio é evidente desde a cirurgia. Meu pós-operatório foi tranquilo e a cada dia de recuperação noto mais melhorias. Além de garantir um desempenho melhor na luta, a cirurgia vai melhorar muito minha vida em geral, pois uma respiração adequada é fundamental para a qualidade de vida", afirmou Lucas.

Com pouco mais de dois meses para a luta, a expectativa aumenta: "Com a data se aproximando, a ansiedade cresce! Tem sido um processo desafiador, especialmente por ser minha estreia no ringue. É um novo mundo para mim, mas estou colocando todas as minhas energias nisso. No que depender de mim, a vitória já é uma realidade", concluiu o influenciador.