Reproduçao TV Globo Malu Mader

A atriz Malu Mader vai marcar o retorno às novelas após seis anos longe das telinhas, com uma participação na trama das 21h 'Renascer'. A artista, que nesta semana iniciou as gravações, vai interpretar Aurora, uma fazendeira e investidora bem-sucedida, cujo interesse romântico é José Inocêncio, personagem de Marcos Palmeira.



Em entrevista à Quem, a atriz afirma: "Quando eu recebi o convite para essa participação na novela ‘Renascer’ imediatamente fiquei tomada de novo por uma vontade de fazer novela, algo que não me passava mais pela cabeça”.



As primeiras sequências da personagem de Malu foram gravadas no Espírito Santos e deverá ser veiculada na primeira quinzena de junho. Segundo a artista, ela sempre foi muito questionada de quando retornaria a fazer novelas, e que agora pode afirmar que estará em 'Renascer'.

"Apesar de não fazer novela há muito tempo e estar distante desse universo, é claro que por ter feito isso a minha vida inteira, a minha identidade se confunde um pouco com essa figura da atriz de novela. É algo muito forte. Então, ao longo desses anos todos afastada, eu ouvia muito do público em geral: 'E aí, não vai fazer mais novela?'. Agora vou poder falar: 'Vou, vou fazer sim! Vou fazer uma participação em Renascer'".

Em entrevista à jornalista Mônica Bergamo, ela explica que sempre achou um erro não ter feito uma novela do Benedito Ruy Barbosa, autor da primeira versão do folhetim: "Achava que era uma falha da minha trajetória nunca ter feito uma novela do Benedito [Ruy Barbosa] e agora surgiu a oportunidade através da adaptação do Bruno Luperi [neto do autor]".

Para Malu, o convite para retornar às telinhas foi algo que reacendeu o fogo pelas novelas, coisa que ela não sentia há tempos: "Não é só a gente que escolhe as coisas. As coisas também nos escolhem. Estou muito feliz com o carinho e acolhimento com que fui recebida por toda a equipe e pelos colegas".

