O jogador Éder Militão impressionou os seguidores ao publicar um álbum de fotos ao lado de Tainá Castro, sua atual esposa, e da filha Cecília, fruto de seu antigo relacionamento com Karoline Lima. Na publicação, o zagueiro recebeu o apoio de Vinícius Jr.

No Instagram, o jogador da Seleção Brasileira compartilhou momentos em família que passou durante as férias. Nesse período, ele comemorou os dois anos da filha e aproveitou o clima de romance com a esposa, com quem se casou recentemente.

As imagens mostram o casal em looks de festa, curtindo passeios de jet ski, brincando com a criança e aproveitando programas a dois. "Férias abençoadas", escreveu Éder Militão, adicionando emojis de coração.

Nos comentários restritos, Vini Jr. não deixou de elogiar o companheiro de Real Madrid. "Que família", exaltou, adicionando vários corações. "Com vocês, foi incrível", respondeu Tainá Castro ao marido.

As férias do casal com Cecília acontecem após um período conturbado envolvendo Éder Militão e a ex-namorada Karoline Lima, mãe da criança. Além disso, Tainá Castro é ex-mulher de Léo Pereira, atual namorado de Lima.

