Eliana Michaelichen, de 51 anos, segue sendo tietada nos corredores da Globo. Após contar com as boas-vindas de colegas como Ana Maria Braga e Tati Machado, a loira foi recebida na emissora pelo apresentador Serginho Groisman, titular do longevo "Altas Horas" , exibido aos sábados no canal.





Por meio das redes sociais, nesta terça-feira (2), o comunicador compartilhou um registro ao lado da loira, que deixou o SBT após 15 anos à frente de um programa dominical solo. "Visita de bem-vinda de Eliana bem guiada por Manzar Feres", escreveu Groisman na legenda da publicação.





A postagem repercutiu entre os fãs da apresentadora, que cogitaram uma possível participação dela na atração noturna. No entanto, a ida de Eliana aos estúdios do programa foi somente uma visita. A Globo não anunciou nenhuma participação da loira no programa.





No mês de agosto, a ex-apresentadora do SBT estreia no Grupo Globo com o "Saia Justa", do GNT, ao lado de Tati Machado, Rita Batista e Bela Gil. Em novembro, assume o "Vem Que Tem", na Globo. Já no próximo ano, também na TV Aberta, substitui Ivete Sangalo no comando do reality show "The Masked Singer Brasil".

