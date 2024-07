Reprodução SBT/ TV Globo Eliana explica retorno ao SBT

Há 10 anos como madrinha do Teleton, Eliana levantou questionamentos entre os apoiadores da campanha solidária desde que foi anunciada como uma das contratadas da Rede Globo. Isso porque a atração é exibida na antiga emissora em que trabalhava, o SBT.



Mesmo que tenha ido para outro canal, a loira garantiu que continuará participando do programa, que neste ano ocorre nos dias 8 e 9 de novembro. A apresentadora pontuou que o compromisso com o Teleton é algo que vai além da carreira dela na televisão.



“Oi pessoal, tem um monte de gente com dúvida se vou estar no Teleton e eu tenho que dizer: é claro que sim! Meu compromisso vai além de TV. É uma missão de vida. A madrinha vai estar, com certeza. O Teleton deste ano tem data marcada para 8 e 9 de novembro”, afirmou ela.



Eliana saiu do SBT após 15 anos nas telinhas da emissora. Com passagens também pela Record, está é a primeira vez da loira como contratada da Globo. Ela apresentará o “Vem Que Tem” e o “The Masked Singer Brasil” na Globo, enquanto assumirá também o comando do “Saia Justa”, exibido no GNT.

