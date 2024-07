Reprodução/Globo Eliana em entrevista ao Fantástico





A apresentadora Eliana, em entrevista oficial como a 'nova cara' da TV Globo, falou ao programa Fantástico sobre a expectativa para assumir a nova fase em sua carreira no jornalismo.



"Eu vou fazer dois projetos completamente diferentes, o primeiro é o Saia Justa, que tem o mesmo formato há 20 anos, que fala tanto com a mulher. E depois a diversão, a alegria de um programa familiar que é o The Masked Singer, que é um projeto que eu amo de paixão [...]. E ainda tem o carinho dos meus filhos, que amam este formato. Então, pegar esse bastão de uma cantora tão querida que é a Ivete é muito legal, é astral, né? Tem muito a ver com o meu DNA", disse a apresentadora.

Ao falar sobre envelhecer e citar as 'transições' da vida, Eliana se emocionou ao relembrar do pai, que morreu em março deste ano.

"Envelhecer é poder ver meus filhos crescendo... eu vou ficar emocionada, é muito forte. Eu vivenciei a passagem do meu pai muito recentemente. Ele veio morar comigo, ficava do meu ladinho...", iniciou Eliana com lágrimas nos olhos e sem esconder a emoção da saudade do pai.

"Pra mim, envelhecer é coisa boa. Esse é o bônus, estar vivo, estar em movimento. Transição profissional aos 50 anos, que coisa bonita. É lindo de ver, e é lindo de sentir", completou.

A apresentadora, que virou a página oficialmente ao SBT, falou sobre o público que conquistou ao longo de 30 anos de carreira e as dificuldades para chegar ao topo da televisão brasileira.

"Eu venho de muitos anos na televisão, por 16 anos eu falei com as crianças de diversas famílias. Aí eu fiz a transição que foi muito bem sucedida por um ambiente onde só havia homens, predominantemente masculino, que é programa de auditório aos domingos. A gente sabe os grandes nomes que fizeram história na televisão. Então é essa família que eu trago junto comigo ao longo desses anos, eu fui construindo, a confiança, a credibilidade. Tudo isso foi uma construção, você não consegue ter esse carinho, essa proximidade com o público de uma hora para a outra", finalizou.

A apresentadora deixou o SBT após 15 anos de trajetória e sucesso na emissora de Silvio Santos, tendo sua primeira passagem em 1990. Anteriormente, Eliana passou pela Record.