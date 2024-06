Reprodução SBT toma atitude polêmica após ida de Eliana para a Globo; veja

O SBT parece já ter virado a página sobre a saída de Eliana. Na sexta-feira (28), o influenciador Rico Melquíades mostrou que a empresa de Silvio Santos já até retirou o nome da apresentadora na espécie de 'calçada da fama', símbolo de tradição da emissora. No domingo (30), durante o Fantástico, Eliana aparecerá oficialmente na Globo como nova contratada.

Através do Instagram, o campeão de "A Fazenda" (Record) Rico Melquíades brincou sobre os funcionários já terem apagado o nome de Eliana do local. Em tom de deboche, o influenciador sugeriu à equipe substituir o símbolo da apresentadora pelo nome dele.

O local fica no estacionamento da empresa, onde algumas vagas são destinadas para os principais famosos e possuem estrelas para homenagear os destaques da emissora.

Com a despedida de Eliana no domingo (23), quando foi ao ar o último episódio do programa, o SBT já fez o trabalho de apagar o nome da apresentadora. Em meio a isso, ela se prepara para estrar na principal concorrente.





Veja as fotos de Eliana na Globo:

