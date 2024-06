Reprodução/Instagram De biquíni, Bruna Biancardi posa em paisagem paradisíaca e impressiona

Bruna Biancardi atualizou as redes sociais com fotos de biquíni e chamou a atenção dos seguidores. A influenciadora posou em uma paisagem paradisíaca e impressionou.

Nos registros, a mãe de Mavie aparece com um biquíni preto simples, deixando as curvas em evidência.

Sem revelar o local, os fãs apontaram que ela reutilizou registros da passagem pela Arábia Saudita com a filha.

"Que linda", disparou Ludmilla nos comentários; "Pega leve na beleza", brincou uma seguidora; "Uma sereia", comentou outra; "Deusa demais", disse uma terceira.

Bruna Biancardi atualizou as redes sociais com fotos de biquíni e chamou a atenção dos seguidores Reprodução/Instagram A mãe de Mavie aparece com um biquíni preto simples, deixando as curvas em evidência Reprodução/Instagram





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp