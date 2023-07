Reprodução/Instagram Ana Castela

A cantora Ana Castela fará uma participação na novela das nove de Walcyr Carrasco, “Terra e Paixão” . Na narrativa, a artista aparecerá interpretando ela mesma em um show, que acontecerá no bar de Candida, personagem de Susana Vieira que morreu nos primeiros capítulos do folhetim.



Em entrevista ao programa matinal “Encontro com Patrícia Poeta” desta sexta-feira (28), Ana Castela contou da experiência de ampliar a arte musical na teledramaturgia e aproveitou para exaltar o companheirismo com os atores que já fazem parte da trama: “Minha Primeira participação, estou nervosa”.



Castela pontuou que, quando chegou aos Estúdios Globo, “Todo mundo do elenco estava dançando” as músicas que ela já lançou ao decorrer da carreira, que migra entre o sertanejo e o pop. De acordo com ela, a atitude dos intérpretes a deixaram “mais relaxada”, porque “eles são gente como a gente”.



Durante a reportagem da atração comandada por Patrícia Poeta, Ana Castela encontrou com os atores Cauã Reymond , Tatá Werneck e Valéria Barcellos. “A gente cresce vendo eles [atores]. Então, praticamente, eu cresci vendo eles na televisão. Estar cantando para eles agora dentro de uma novela, dá aquele frio na barriga”, admitiu a cantora.



Criada e escrita pelo autor Walcyr Carrasco, “Terra e Paixão” é a atual novela do horário nobre da Rede Globo. Conhecida pelas reviravoltas e catarses, a obra está prevista para continuar no ar até janeiro de 2024.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: