O ator Tony Ramos, que interpreta o vilão Antônio La Selva na novela “Terra e Paixão”, de Walcyr Carrasco, esteve no “Encontro com Patrícia Poeta” e comentou dos mistérios preparados pelo autor para os novos capítulos do folhetim. Entre a relação com Irene (Glória Pires) e a possibilidade de Agatha (Bianca Bin) ainda estar viva, o artista explicou o que já sabe de acordo com os roteiros.



Tony relatou que, no início das preparações de elenco e ensaios, que ocorreram em novembro e dezembro do ano passado, recebeu uma sinopse do escritor com tudo o que a telenovela pretendia abordar. No entanto, declara que Carrasco guarda os próprios segredos, os quais nem mesmo os intérpretes sabem.



“Nós tínhamos a sinopse, que é o resumo de toda a história prevista. Walcyr Carrasco disse: ‘Esta sinopse tem tudo o que a novela pretende abordar e as tramas que vão acontecer aos poucos, porém há uma série de outras coisas que aqui eu não coloco, só eu é que saberei o melhor momento e quando e como irei colocar as surpresas”, explica ele.



Ele ainda detalha que a obra já tem onze grandes mistérios e que na etapa atual das gravações só três foram iniciados. Ou seja, ainda faltam oito. Contudo, de acordo com Tony, a aposta do elenco é que ele tenha ainda mais quatro revelações, somando então 15 reviravoltas secretas que serão abordadas no decorrer da trama.



Questionado por Valéria Almeida sobre os sentimentos que La Selva sente pela personagem defendida por Glória Pires, com a qual contracena pela sexta vez, e pela antiga esposa Agatha (Bianca Bin), que não teve a morte confirmada, Ramos adianta que, a partir do bloco de capítulos 90, será mostrado que o amor dele foi sacramentado com Agatha. No entanto, pondera que o vilão sente um “outro amor, dentro de um outro lugar” por Irene.

