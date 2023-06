Reprodução/Instagram - 13.06.2023 Ana Castela e Gustavo Mioto oficializaram namoro após meses de suspense





Ana Castela e Gustavo Mioto assumiram o namoro nesta segunda-feira (12), no Dia dos Namorados. A oficialização do relacionamento acontece após meses de suspense, já que os cantores sugeriram viver uma relação sem rótulos e trocavam indiretas sobre um romance em shows e nas redes sociais.

"Feliz primeiro Dia dos Namorados para nós", escreveu Ana no Instagram. "Gato tem sete vidas né? Então prepara as outras seis, porque a primeira já começou. Estou aqui para o caso de você cair, estou embaixo para amortecer. Primeiro Dia dos Namorados, de todos, Ana Flávia", afirmou Gustavo, em outra postagem na rede.





Durante os meses em que mantiveram o suspense sobre o relacionamento, fãs torciam para que os dois oficializassem o namoro. Assim, o casal assumido comoveu muitos internautas nas publicações com as declarações de amor.

"Feliz Dia dos Namorados! Finalmente assumiram", escreveu a modelo Yasmin Brunet. "Obrigado, Deus", comentou o influenciador Lucas Guedez. "Deus tarda, mas não falha", pontuou a cantora Giana Althaus. "Eu e o Brasilt odo estávamos esperando esse post", declarou o cantor Luan Pereira.









Após assumir o namoro, o casal ainda protagonizou um momento de intimidade durante a festa de aniversário de Rafa Uccman. Confira abaixo:





