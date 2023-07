Reprodução Instagram - 14.07.2023 Grazi Massafera, Sofia e Cauã Reymond

Na última quinta-feira (14), o ator Cauã Reymond aproveitou a pausa nas gravações de "Terra e Paixão", novela das nove da Globo escrita por Walcyr Carrasco, para registrar a filha andando de bicicleta sem as rodinhas de apoio. Por meio do Instagram, ele ainda escreveu: "Orgulho".





"Olha que coisa mais linda o amor do pai. Finalmente aprendeu a andar de bicicleta, hein? Coisa linda! Que orgulho, vai!", disse ele no vídeo em que mostra Sofia, filha dele com Grazi Massafera, andando com a bicicleta em uma rua.

Sofia tem 11 anos e é fruto da relação dos atores Cauã Reymond e Grazi Massafera. O ex-casal terminou o relacionamento em 2013, mas convivem bem e são considerados exemplos de "pais amigos" que mantém a amizade após o término da relação.





Atualmente, Reymond integra o elenco de "Terra e Paixão", folhetim no qual dá vida ao personagem Caio, filho de Antônio La Selva, vilão interpretado por Tony Ramos, e enteado de Irene (Gloria Pires). Já Grazi foi confirmada como a protagonista do remake de "Dona Beja", novela da HBO Max.

