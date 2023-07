Reprodução: TV Globo - 19.07.2023 Caio (Cauã Reymond) e Graça (Agatha Moreira) em "Terra e Paixão"

No ar como a dúbia e ambiciosa Graça em “Terra e Paixão” - atual novela do horário nobre de Walcyr Carrasco -, Agatha Moreira contou do futuro de Caio (Cauã Reymond) com a personagem defendida por ela. A revelação ocorreu no “Encontro com Patrícia Poeta” desta quarta-feira (19).



“Bom, como ela mesma [Graça] disse: ‘Está com as garras cravadas no Caio’”, iniciou Agatha aos risos. De acordo com a intérprete, o objetivo de Graça é se tornar uma La Selva e que ela “não joga para perder não”. Quando questionada do casamento, respondeu: “Ela não merece passar por isso de novo, vai casar sim. Vai ser uma La Selva. Quer dizer, não sei”.



Além disso, a atriz afirmou que Graça e a vilã Irene (Gloria Pires) continuarão com as falcatruas na trama. A motivação inicial, aliás, foi da madrasta de Caio, que orientou a nora a seduzi-lo para que o enteado assumisse a paternidade do filho que ela espera. O que Irene não sabe, no entanto, é que o bebê não é do falecido Daniel, mas, sim, do delegado Marino, interpretado por Leandro Lima.



“Tem essa duplinha que ainda vai aprontar muito: Graça e Irene. Essas duas juntas! Com elas, ninguém pode. Caio vai assumir a criança, que todo mundo pensa ser do Daniel, mas é do delegado”, admitiu Agatha Moreira.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: