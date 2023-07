Reprodução : Victor Pollak/Gshow Sheron Menezzes nas gravações do último capítulo de "Vai na Fé"

O casamento dos protagonistas de “Vai na Fé” , Sol (Sheron Menezzes) e Ben (Samuel de Assis), acontecerá somente no último capítulo do folhetim, que irá ao ar no dia 11 de agosto. A novela deixará a faixa das sete para “Fuzuê”, que estreará no dia 14 do mesmo mês.



O casal passou mais de 18 anos separado após as falcatruas e crimes de Theo (Emilio Dantas). O vilão estuprou a mocinha e ainda inventou que o galã a deixou para ficar com Lumiar (Carolina Dieckmann). Mesmo com tantas vilanias, Ben e Sol se reencontraram, mas o casamento deles será mostrado aos espectadores apenas no capítulo final da trama escrita por Rosane Svartman.



A cerimônia contará com bençãos de diversas religiões, o que foi uma das premissas da novela. Isso porque, embora tenha focado na religião evangélica da protagonista, a narrativa também apresentou cenas em que Ben participava de um ritual de candomblé, religião de matriz africana.



Além do casamento de Ben e Sol, os espectadores esperam os desfechos de situações que ainda não foram concluídas no folhetim. Dentre elas, destacam-se a condenação de Theo, o futuro de Lumiar com Lui Lorenzo (José Loreto), e o nascimento da bebê de Guiga (Mel Maia) e Yuri (Jean Paulo Campos).

