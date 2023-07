Reprodução/Instagram Ana Castela comenta fama de antipática

Ana Castela se revoltou após uma acusação de antipatia por não atender os fãs que querem fotos após os shows. A cantora fez um desabafo nas redes sociais sobre o assunto.

No vídeo, ela diz que os artistas acabam com famas ruins por situações que eles não têm controle.





"Eu atendo muita criança no camarim. Quando eu vejo cartaz e dá pra pegar, eu levo lá no fundo do palco e tiro foto com as crianças. Atendo criança no hotel, atendo criança no aeroporto, atendo criança antes do show e atendo criança durante o show. Às vezes, é humanamente impossível atender todas as pessoas, por mais que a gente queira, por mais que a gente tente", começou ela.

A artista contou que após a apresentação na quarta-feira (19) ela conseguiu colocar duas crianças em sua van para fotos, porém, nem sempre é possível. "Eu sei quem me levou onde eu tô hoje, sei que são vocês. Tirando uma artista, eu sou um ser humano, não dá".

"É humanamente impossível atender a todos. É muita criança querendo tirar foto comigo. Graças a Deus, a criançada toda gosta de mim. Tento dar o máximo de atenção em cima do palco, mando tchau, mando beijo, pego presente... Mas é impossível, é muita gente querendo foto. Eu, Ana Flávia, não consigo", seguiu.

Na sequência, a namorada de Gustavo Mioto explicou que segue orientações de outras pessoas. "Quem manda em camarim pra ver quem vai entrar em camarim não sou eu. Eu me arrumo no hotel, chego, atendo e canto. É isso. Eu não sei como tá a organização, não sei de nada, sou a última a saber. Então sou a última que vocês têm que xingar. Eu não sei nada do que se passa".

"Me xingar é muito fácil. Vim falar porque sei que tem muitos artistas que levam fama de antipático por coisas que eles não têm culpa. Muitas vezes o pessoal briga comigo achando que sou eu que não quero fazer as coisas e eu fico quieta. Mas dessa vez vim falar porque não é assim que funcionam as coisas", concluiu.

