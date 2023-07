Bella Pinheiro/gshow Dora morre 'em Vai na Fé' e Lumiar fica abalada





Claudia Ohana se despede de Dora no capítulo desta quinta-feira (20) em "Vai na Fé". A atriz relembrou a emoção nos bastidores das gravações da morte na novela e a parceria no momento com Carolina Dieckmann, que interpreta Lumiar, filha da personagem.

"O estúdio ficou muito emocionado. Todo mundo já passou por alguma história, ou com algum familiar, então muita gente vem para mim e fala da mãe, do tio, que tiveram câncer. Antes da morte, tem uma cena dela sozinha na cadeira de rodas, que ela tira a máscara e sente o cheiro do vento batendo no rosto dela. O diretor botou uma música e comecei a chorar um pouco. O estúdio todo estava chorando", disse no "Encontro com Patrícia Poeta".





Ohana contou que perdeu a mãe aos 15 anos e avaliou como isso foi algo muito "chocante" para ela na época. A mãe de Dieckmann morreu há três anos e a intérprete de Lumiar mencionou como o próprio luto impactou nas gravações dos momentos emocionantes com Dora.

"Perdi minha mãe há três anos, então tinha uma expectativa de dor, de revisitar essa dor. Saber que era com a Claudia, foi muito especial. Você sempre foi um colo para mim, nesse trabalho. Sabia que podia contar com você, não só em cena, mas fora de cena também", declarou também no programa matinal da Globo.

No recado especial para Claudia, Carolina ainda mencionou um trabalho prévio com a atriz na emissora, que facilitou a relação de mãe e filha em "Vai na Fé". "Tivemos uma parceria em 'Joia Rara' [2013], ela fazia uma personagem muito próxima da minha, e estabelecemos uma parceria muito gostosa e íntima. Quando me chamaram para fazer Lumiar e falaram que eu ia falar da perda de uma mãe com a Claudia, fiquei muito tranquila, porque já tinha esse histórico com ela, uma intimidade cênica e tranquilidade de saber com quem você vai dividir o set e cenas tão difíceis", ponderou.

