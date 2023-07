Reprodução Instagram - 20.07.2023 Bruna Marquezine emocionada no cinema

Bruna Marquezine, de 27 anos, celebrou o trailer de “Besouro Azul” e se emocionou ao se ver pela primeira vez em um filme hollywoodiano no cinema, na última quarta-feira (19). O registro foi feito por Luana Maia, irmã da intérprete.



A atriz confirmou que não fará as divulgações do longa-metragem, ainda que a obra seja um marco na carreira dela, que debuta nos cinemas internacionais como Jenny, par romântico do protagonista, o personagem Jaime Reyes, interpretado por Xolo Maridueña .



Isso porque ela é uma das atrizes que participa da greve do sindicato dos artistas SAG-AFTRA (Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists). Na busca por progressos nos direitos trabalhistas, como reajuste salarial, planos de saúde e melhores condições de trabalho, os protestos dos atores se juntam à greve dos roteiristas.



Na última sexta-feira (14), ela explicou aos seguidores que aderiu ao movimento e que, por esse motivo, não divulgará o filme até o término dos protestos. Dessa forma, Marquezine pediu aos fãs que apoiassem a visibilidade de “Besouro Azul”, que estreará no dia 17 de agosto.



“Estarei sempre ao lado de iniciativas que lutem pelo progresso da comunidade artística, seja no meu país ou no exterior. Como os atores não podem mais participar de qualquer divulgação de seus projetos até o fim da greve, o apoio dos fãs será fundamental para trazer a visibilidade que ‘Besouro Azul’ merece”, escreveu ela no comunicado, na última sexta-feira (14).

