Reprodução Instagram - 24.07.2023 Doris Monteiro morre no Rio de Janeiro

A cantora Doris Monteiro faleceu nesta segunda-feira (24) no Rio de Janeiro. O comunicado do falecimento foi feito nas redes sociais da cantora pelos familiares, que também informaram que a artista morreu por causas naturais.







"É com muito pesar que comunicamos o falecimento da cantora e atriz Doris Monteiro, na madrugada desta segunda-feira, 24/07/2023. Doris Partiu de causas naturais em sua residência, no Rio de Janeiro. Mais informações sobre o velório e sepultamento serão divulgadas oportunamente", diz o comunicado.





Considerada como uma das precursoras da Bossa Nova, Doris Monteiro também era atriz e nasceu em outubro de 1934. A trajetória na música profissional ganhou destaque na década de 1950.





O primeiro álbum da carreira foi "Rainha dos Cadetes", em 1951. Nessa época, ela só realizava apresentações acompanhada pela mãe, porque tinha apenas 16 anos de idade.





Dentre os sucessos da cantora, destacam-se as músicas: "Do Ré Mi", "Se Você Se Importasse", "Malvadez" e "Vou de Samba Com Você".