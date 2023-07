Reprodução/Instagram Vai na Fé: último dia de gravações tem chororô e clima de despedida

O folhetim das sete da TV Globo, 'Vai na Fé', já está na reta final. O último capítulo deve ir ao ar somente em agosto, mas o elenco já está se despedindo da novela. A sexta-feira (21) foi o último dia de gravações, e o clima foi de chororô entre os atores e a equipe.

Regiane Alves publicou neste sábado (22) um registro ao lado de Priscila Sztejnman, seu par romântico na trama. As intérpretes do casal Clara e Helena apareceram com os olhos marejados em um clique nos bastidores da Rede Globo.

"Essa foto resume nosso último dia de gravação. Esperamos que vocês gostem dessa reta final de Vai na Fé, porque fizemos tudo com muito amor. Só tenho a agradecer a Priscila pela parceria e a toda equipe pelo trabalho excepcional. E claro que não poderia deixar vocês de fora, obrigada pelo carinho e por abraçarem a Clara", disse Regiane.

Mas as duas não foram as únicas que não seguraram as lágrimas. Caio Manhente, que dá vida a Rafa, postou um vídeo que mostra a emoção de Sheron Menezes e os aplausos do elenco e da equipe de filmagem após as cenas finais da protagonista Sol.

"E assim foi o último 'corta' nas gravações da novela. Assim se encerra um capítulo lindo na história da televisão brasileira e na minha própria história também. Eu sou só saudade e alegria. Nos próximos dias tenho tanta gente pra agradecer, homenagear, tenho que me despedir de tanta coisa... Ainda não sou capaz de elaborar bem tudo isso, mas posso dizer com certeza: fomos felizes e fizemos um país inteiro feliz", escreveu Manhente na legenda.

Imagens que circulam nas redes sociais também mostram Samuel de Assis, que interpreta Ben, cantando na despedida de 'Vai na Fé'. Na última quarta-feira (19), rolou até festinha com direito a karaokê nos camarins.

Em vídeos feitos por Mel Maia, que vive a Guiga no folhetim, Carolina Dieckmann, José Loreto, Regiane Alves, Jean Paulo Campos e outros nomes aparecem cantando e dançando ao som de "Nosso Sonho", de Claudinho e Buchecha. A animação foi tanta que os artistas até levaram bronca da produção. Mel, inclusive, já está curtindo as férias em Paris.

Essa não foi a única bagunça protagonizada pelo elenco da novela das sete. Na terça (18), Sheron Menezzes, Carolina Dieckmann, José Loreto, Luis Lobianco e companhia fizeram um cortejo até a casa do diretor Paulo Silvestrini e registraram o momento em suas redes sociais.