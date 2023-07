Reprodução/TV Globo Vai na Fé: Dora morre e tem despedida emocionante

Dora (Claudia Ohana) vai se despedir no capítulo desta quinta-feira (20) de Vai na Fé. Ao lado das pessoas que mais ama, ela fará uma passagem emocionante no Refúgio Lumiar.

Na presença de Lumiar (Carolina Dieckmann), Fábio (Zé Carlos Machado) e Lui (José Loreto), Dora vai abençoar o bebê de Guiga (Mel Maia) e curtir um show de Lui em parceria com Lulu Santos.





Pronta para partir, ela se despedirá. "Meu corpo está se despedindo da vida aos poucos, e isso me fez perceber o quão imensa ela é. Eu só posso desejar que essa criança nunca deixe de experimentar a vida com a intensidade do primeiro choro", disse Dora para Guiga.

Na sequência, Fábio conduz a cadeira de rodas dela para o quarto. "Vamos. Agora, eu posso ir embora, meu amor".

Ao ver a mãe morrendo, Lumiar se desesperará. "Faz alguma coisa! Leva ela pro hospital!", dirá.

"Ela falou o tempo todo que queria... que acontecesse em casa", lembrará Lui.

Então, Fábio lerá trechos de um livro sobre a morte. "Nada pode ser mais íntimo do que compartilhar com alguém o processo ativo de morrer”, dirá a voz de Fábio.

