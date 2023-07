Reprodução/Instagram - 20.07.2023 Atores de 'Vai na Fé' se despediram de novela em festa





O elenco de "Vai na Fé" se reuniu nesta quarta-feira (19) para uma festa de despedida da novela da Globo. As gravações da produção terminaram nesta semana e os atores celebraram o trabalho na celebração do "Baile do Neinei", em Curicica, zona oeste do Rio de Janeiro.

A protagonista Sheron Menezzes, intérprete de Sol, marcou presença no evento e foi filmada dançando muito enquanto segurava um drink. A atriz ainda soltou a voz ao lado de Regiane Alves, que viveu Clara na trama.





Quem também soltou a voz foi José Loreto, que interpretou o cantor Lui Lorenzo, junto com Clara Moneke, que viveu Kate. Já Carolina Dieckmann, intérprete de Lumiar, cantou enquanto colegas de elenco como Samuel de Assis (Ben) e Marcos Veras (Simas), tocavam instrumentos na roda de samba e cantavam junto.

Também estiveram na festa Renata Sorrah (Wilma), Emílio Dantas (Theo), Mel Maia (Guiga), Laiza Santos (Alice), Orlando Caldeira (Antony) e mais. "Vai na Fé" será substituída por "Fuzuê" em agosto. Confira abaixo alguns registros da celebração de despedida da novela:



simplesmente sheron menezzes sendo a mulher mais linda do mundo #VaiNaFé pic.twitter.com/sjL5JDa5vM — liz (@liztwists) July 20, 2023





o samuel olhando pra carol todo feliz aaaaaa como que fica sem eles???? os amo mt #vainafé pic.twitter.com/QBgDOwRGrR — alex dunphy barbosa (@thkalinda) July 20, 2023





mas já deram o microfone na mão da carol? é de lei ela cantar umas kkkkkk a vibe de karaokê tá sempre com ela e ainda bem #vainafé pic.twitter.com/rX1PIWgA7O — alex dunphy barbosa (@thkalinda) July 20, 2023









+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: