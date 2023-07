Reprodução Instagram - 13.07.2023 Xuxa e Marlene Mattos

“Xuxa, o Documentário” estreia hoje (13) às 18h, mas a apresentadora adiantou algumas revelações. Dentre elas, a de que Marlene Mattos torcia pela morte precoce dela, com a justificativa de que “Ídolos tem que morrer cedo”. O relato foi feito durante a entrevista de Meneghel à Ana Maria Braga, no “Mais Você” desta quinta-feira (13).



De acordo com Xuxa , quando elas viajavam, ela sempre “pegava uma maçã”, mas Mattos criticava os hábitos saudáveis da artista: “Esse negócio de você ser saudável é tão ruim, porque você tem que morrer cedo, Xuxa. Você não bebe, não fuma, não se droga, um ídolo tem que morrer cedo, não pode envelhecer e você está ficando velha”.



Além disso, a produtora defendia o argumento doentio com fatídicos casos midiáticos em que celebridades morreram jovens. Marilyn Monroe, Elvis Presley, Ayrton Senna e Michael Jackson foram nomes citados por Ana Maria Braga e Xuxa como exemplos dados por Marlene Mattos .



Outro ponto destacado por Braga foi que Marlene trancava Xuxa nos quartos de hotel e proibia que alguém libertasse a apresentadora. Meneghel ainda disse que os funcionários tentavam ajudá-la, porém relatou que a ex-empresária levava as chaves.



“Eu batia na porta querendo que abrissem, porque eu estava com fome, e ninguém abria. Do outro lado, falavam: ‘A Marlene levou a chave’. Eu pedia ‘Por favor, pede uma chave reserva, dá um jeito de abrir, eu estou com fome’, mas ela me trancava, saía e dizia que era para me proteger”, relembrou.

