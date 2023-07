Reprodução/ Divulgação/ Globo Xuxa fala que Marlene Mattos só queria paquitas loiras













Nesta quinta-feira (13), Xuxa Meneghel esteve no "Mais Você" para falar do documentário sobre a trajetória dela, que estreia hoje às 18h no Globoplay. Na entrevista com Ana Maria Braga, a apresentadora revelou que a produção cortou uam cena que relatava uma restrição de Marlene Mattos, ex-diretora e ex-empresária dela, com as paquitas.



"Do documentário até foi cortado isso, que eu não sabia. Eu fui descobrir em uma conversa com as paquitas. A Marlene dizia assim: 'Eu idealizei uma loira na frente, 4 ou 8 atrás. Ela já tinha me falado isso, eu favava 'isso está errado' e ela 'é assim que eu quero", narrou ela.

Xuxa explicou que Marlene, no entanto, não falava de forma explicita sobre as paquitas loiras, mas induzia as jovens, que chegavam morenas ou ruivas, a pintarem o cabelo. "Ela dizia: 'Se você não for loira, não vai no Faustão ou na Ana Maria. Então, elas acabavam pintando obviamente. Ela dizia: 'Mas não fala para a Xuxa'. E ela fazia com que meninas de 12, 13 e 14 anos fizessem isso e eu vejo como isso é ruim".



A apresentadora, então, pontuou que as coisas mudaram e que atualmente as mulheres têm referências de pessoas "de todas as cores e formas". "Que bom!", comemorou ela.



