Reprodução/Globo - 13.07.2023 Xuxa relembrou reencontro forçado com pai, Luiz Floriano Meneghel





Xuxa relembrou a última edição do "Xou da Xuxa", em 1992, que foi marcada pela presença do pai da apresentadora, Luiz Floriano Meneghel. Os dois não se encontravam há sete anos e a artista explicou que o momento foi forçado pela ex-empresária, Marlene Mattos, que buscava aumentar a audiência do programa com a ação.

"Marlene fez tudo para dar muito IBOPE. Ela chamou meu pai sem me avisar. Estava há quase sete anos sem falar com ele [...] Me lembro que queria ir embora dali, me sentia a pessoa mais invadida. Até conversei sobre isso com a Marlene no dia e ela disse que uma filha tem que conversar com o pai, que não achava legal isso. Falei: 'Marlene, tu nem pensou nisso, pensou em IBOPE'. Ela: 'É, também'. Se sorrisse ou chorasse demais, era bacana, ela usava muito isso", afirmou no "Mais Você", na manhã desta quinta-feira (13).

Xuxa avaliou como o momento não era adequado para o reencontro, já que ela ainda vivia os atritos da separação do pai com a mãe, Alda Meneghel. "Quando as pessoas falam desse dia em especial, me vem essa dor que tive de rever meu pai sem querer. Não queria que ele estivesse naquele momento, porque a separação dos meus pais foi muito tumultuada, muito ruim", relatou.





"Meu pai mentiu para minha mãe, para mim, descaradamente. Depois descobri a traição. Não estou aqui para julgar ele nem ninguém, porque se eu posso fazer isso e já fiz isso, já traí pessoas, como posso julgar. Mas a maneira que foi, minha mãe ficou doente, perdeu cabelo, sofreu muito, pensou em se matar. Ela teve o Parkinson e muita gente fala que vem depois de uma perda muito grande, a gente imagina que tenha sido a separação. Tudo eu culpava meu pai, por mais que depois voltei a falar com ele", complementou.

"Não era para lavar roupa suja naquele momento. Estava fechando um ciclo e ela estava tentando abrir outro em uma forçação de barra tão grande. Me senti invadida, violentada mais uma vez por ela", refletiu. A apresentadora ainda revelou que não gostaria de finalizar o programa naquela época: "Não queria parar o 'Xou da Xuxa', foi uma vontade da Marlene. Ela disse que tinha muita gente copiando e que iria se desgastar, que as pessoas não iriam guardar ele na memória".

"A Marlene fez tudo para dar muito Ibope", diz Xuxa sobre encontro constrangedor com S. Floriano, no último #xoudaxuxanoviva #MaisVoce pic.twitter.com/lmLG6m2fXs — Eduardo Moura (@eduardomouraof) July 13, 2023





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: