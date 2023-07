Reprodução Youtube - 12.07.2023 Xuxa no "Quem Pode, Pod" da última terça-feira (11)

Convidada do videocast “Quem Pode, Pod”, comandado por Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank, Xuxa Meneghel explicou, na última terça-feira (11), como a relação com a ex-empresária , a produtora e diretora Marlene Mattos, era tóxica. Ela ainda detalhou que a mãe, Alda Meneghel, foi a primeira a contrariar a postura de Marlene.



Xuxa afirmou que ela precisava ter a iniciativa nos relacionamentos amorosos, já que a empresária proibia que as pessoas se aproximassem dela. “A Marlene não deixava ninguém chegar perto e deixava claro com uma expressão muito vulgar: ‘Tem que ter culhão’. O cara para ficar do meu lado tinha que ser mais que um homem, tinha que oferecer mais”, pontuou.



Meneghel relembrou que, no início, a relação foi normal, mas que, aos poucos, a parceria se tornou insustentável. A apresentadora destacou que Mattos ditava o que ela podia ou não fazer, vestir e comer e até mesmo com quem ela poderia ou não se relacionar.



“Eu fui acreditando que o que ela tava fazendo era o melhor para mim, mas chegou uma hora que era: não senta assim, não fala assim, veste essa roupa, não come desse jeito, não anda assim, não quero que você fale com essa pessoa”, exemplificou.



Xuxa , no entanto, disse que “Ela não me obrigou a fazer nada, eu deixei ela fazer isso”. Nesse contexto, ela também negou as falácias de que ela e Marlene se envolviam sexualmente. “É difícil as pessoas entenderem, porque eu realmente deixei a minha vida na mão dela, me doei por completo”, declarou.



Indagada por Giovanna Ewbank se alguém a havia alertado da relação tóxica com a empresária, Meneghel respondeu que a mãe, Alda Meneghel, foi a primeira a contrariar o envolvimento tão intenso entre a filha e Marlene. Inclusive, ela enfatizou que foi por isso que saiu de casa.



“A minha mãe tentou fazer isso [alertar] e eu não queria ouvir. Eu achava que não saberia andar sem ela [Marlene], falar sem ela. Eu respondia uma entrevista e ela mudava para o jeito que ela queria”, concluiu.

