O ator Leo Bittencourt, conhecido pelo papel de Daniel Cravinhos nas obras ficcionais “A Menina que Matou os Pais” e “O Menino que Matou Meus Pais”, desabafou, na última quarta-feira (12), por meio do Twitter, que sofre com a falta de trabalhos e, ainda que faça diversos testes, declara que a situação já ocorre pelos últimos nove meses.



“Não aguento mais ficar desempregado. Todo teste que chega eu tento meu melhor e, mesmo com a galera elogiando, nunca rola. Desde setembro nessa, fica difícil não questionar o que eu estou fazendo de errado”, iniciou o artista.



Ele enfatizou que a comparação não é justa, principalmente se comparada com outras realidades e preconceitos. De acordo com ele, “Tenho meus privilégios cis, branco. Mas, nada comparado com pessoas em condição pior”.



“Eu vim de Manaus, estou sozinho por aqui há 10 anos. Eu fiz da minha vida o meu trabalho e queria poder esquecer, sair por aí viajando. Mas minha responsabilidade em pagar as contas me faz não tirar a cabeça da próxima oportunidade”, disse.



Leo Bittencourt tem 29 anos de idade e, dentre os vários trabalhos, coleciona no currículo a novela “Malhação: Vidas Brasileiras” (2018-2019), a série “Temporada de Verão” (2022) e os filmes “A Menina que Matou os Pais” e “O Menino que Matou Meus Pais”, ambos lançados em 2021, inspirados no caso Suzane von Richthofen e protagonizados por Leo e Carla Diaz.

