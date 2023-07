Reprodução Instagram - 11.07.2023 Rafael Viiti

Nesta terça-feira (11), o artista Rafael Vitti compartilhou com os seguidores do Instagram o pequeno acidente que sofreu enquanto surfava. Por meio dos stories, ele detalhou que as ondas estavam fortes e que, por isso, ele acabou se ferindo.



“Quem for sensível, não assista ao próximo storie”, iniciou Rafael. Em seguida, ele enfatizou que “Não é nada demais, mas fiz um machucadinho ontem (10)”.



“Não são só flores. Ontem (10), o mar estava grande, tomei uma vaca feia demais e acabei fazendo o dodói”, acrescentou ele. Após explicar aos fãs o que, de fato, tinha ocorrido, ele compartilhou a imagem do corte na cabeça.



Em outra publicação, dessa vez feita com uma foto surfando, Rafael escreveu: ”teve onda, teve vaca, teve corte na cabeça, mas tudo faz parte do prazer que é poder surfar em uma onda como essa”.



Após se conhecerem por um amigo em comum e começarem a se relacionar, Rafael Vitti e Tatá Werneck se casaram no ano de 2019. O casal de atores é pai de Clara Maria, que tem 3 anos de idade.





Conteúdo sensível. Caso não tenha problemas com imagens de ferimentos, veja a foto abaixo:

Reprodução Instagram - 11.07.2023 Machucado de Rafa Vitti

























































+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente