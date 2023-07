Reprodução Instagram - 03.07.2023 Priscila Fantin no 'Encontro com Patrícia Poeta'

Convidada do “Encontro com Patrícia Poeta” , comandado por Tati Machado e Valéria Almeida nesta segunda-feira (3), a atriz Priscila Fantin relembrou a trajetória que a coroou como campeã desta edição do “Dança dos Famosos” e enfatizou o apoio do marido, Bruno Lopes, para que ela continuasse na competição, mesmo após descobrir uma infecção rara no intestino.



Questionada por Valéria Almeida sobre o auxílio de Bruno, Fantin explicou que o companheiro a ajudou principalmente no suporte emocional. Isso porque, como a família morava em São Paulo, ela precisou se ausentar e ficar longe do filho Romeo, de 11 anos, enquanto ensaiava as coreografias, que eram diferentes a cada semana.



“A gente mora em SP, então, quando eu recebi o convite, a gente estava em obra lá, nosso filho estudando lá. Era muita coisa acontecendo na nossa vida. Eu me ausentar disso foi uma questão para mim, ficar longe do meu filho. Eu não sabia como lidaria com isso e o Bruno me deu muito suporte, me acalmou”, destacou.



Ela ainda ressaltou o auxílio emocional para que ela encontrasse forças dentro de si mesma e continuasse na competição . “Ele [Bruno] tem um apoio emocional muito grande na minha vida. Ele tem essa importância de eu ter conseguido encontrar essa força dentro de mim”, pontuou.



Diferente das outras apresentações, que eram gravadas previamente no estúdio da atração, o “Caldeirão com Huck” do último domingo (2) foi feito ao vivo, e Priscila contou que passou a madrugada inteira acordada e se emocionou com as diversas mensagens que recebeu.



“Foi ao vivo, a gente dançou, teve o resultado final, o programa acabou e eu ainda não estou sabendo lidar com isso! Fiquei a madrugada toda acordada praticamente! Recebi muitas mensagens, estou muito emocionada, muito feliz com a abrangência disso tudo. A vitória é por ter trilhado um caminho certo e do bem. Isso vale a pena na vida”, afirmou.

