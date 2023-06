Reprodução Instagram - 28.06.2023 Protagonistas do remake de 'Elas por Elas'

Prestes a iniciarem as gravações do remake de “Elas por Elas”, as sete protagonistas da nova novela das seis da Globo compartilharam os primeiros registros da reunião de elenco feita na última terça-feira (27). As gravações terão início no próximo mês.



Na trama, originalmente escrita por Cássio Gabus Mendes (1929-1993) e reescrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson neste ano, sete amigas se reencontram após muitos anos sem se verem. A primeira obra foi ambientada em São Paulo, a atual terá a narrativa construída no Rio de Janeiro.



As protagonistas são: Lara (Deborah Secco), Thaís (Késia Estácio), Reneé (Maria Clara Spinelli), Natália (Monica Iozzi), Carol (Karine Telles), Adriana (Thalita Carauta) e Helena (Isabel Teixeira).



Além das protagonistas, o ator que dará vida ao personagem Mário Fofoca foi divulgado: Lázaro Ramos . No folhetim original, o personagem ganhou muito destaque e, na época, foi interpretado pelo ator Luis Gustavo, que morreu aos 87 anos em setembro de 2021.

