Reprodução/TV Globo 02.07.2023 Priscila Fantin ao lado de seu coreógrafo Rolon Ho

Priscila Fantin foi a grande vencedora da Dança dos Famosos , do "Domingão com Huck", neste domingo (2), competindo contra Rafa Kalimann e Carla Diaz. A atriz passou pelas duas repescagens feitas durante a temporada, voltou com força total e apresentou duas coregrafias na final do reality show.

"Eu quero agradecer ao Bruno [Lopes, marido] por ter me dado tanto apoio emocional, em todos os sentidos. Eu não estaria aqui tão dedicada se não fosse por ele. Quero mandar um beijo para o meu filho, aos meus sogros, pais, amigos e a todos dos bastidores que me incentivaram todos os dias", discursou.

A artista recebeu notas 10 de todos os jurados, artísticos e técnicos, tanto na coreografia de tango quanto no samba. Ao todo, eles receberam 139,6 pontos durante todo o programa. Ela se apresentou ao lado de seu coreógrafo Rolon Ho e os dois ganharam um carro zero km cada um, além de um troféu.

"Rolon, você é genial. Você é incrível no seu ofício. Você é excelente, você carrega o seu estado [Pará] com tanta doçura. Muito obrigado. Você é mestre", falou Priscila.

A atriz Carla Diaz, que era favorita durante todo o programa, ficou em segundo lugar, somando 139,3 pontos e Rafa Kalimann ficou em terceiro lugar com apenas um décimo de diferença, 139,2 pontos.

Reprodução/TV Globo 02.07.2023 Carla Diaz ao lado do coreógrafo Diego Basílio

Doença rara

Logo após a primeira apresentação na competição, Priscila foi diagnosticada com paniculite mesentérica, uma doença rara em que há a inflamação na região abdominal do mesentério. A atriz disse que precisou de "muita garra" para continuar na disputa, já que a condição "tirou toda a energia e disposição" dela.

A artista chegou a ser eliminada na fase inicial da disputa, mas retornou exibindo ainda mais esforço para se destacar entre as celebridades na pista de dança. Priscila ficou em primeiro lugar na fase da repescagem, com uma nota 10 rara vinda da plateia presente no estúdio da Globo.

Rafa Kalimann também retornou à competição na mesma repescagem, mas não conseguiu uma nota maior e ficou em segundo lugar no ranking.

Fantin ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais em algumas das apresentações do "Dança", reunindo elogios de fãs. Na performance de “Voando Pro Pará”, ao lado do professor Rolon Ho, surpreendeu o público com os passos coreografados agitados.

A confirmação da participante na final foi muito celebrada entre os espectadores, que questionavam se uma competidora "injustiçada" poderia concorrer ao título do quadro. A injustiça mencionada na web fazia menção às notas baixas que Fantin recebeu do júri técnico em alguns programas.

"Acho a Priscila muito injustiçada no 'Dança', desde o início ela entrega coreografias muito boas e os jurados dão notas baixíssimas ou procuram defeitos que não existem", comentou um internauta. "Receber 9.7 do Zebrinha foi de matar", avaliou outro, mencionando a nota mais baixa do jurado em relação às outras avaliações.