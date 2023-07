Início difícil

Logo após a primeira apresentação na competição, Priscila foi diagnosticada com paniculite mesentérica, uma doença rara em que há a inflamação na região abdominal do mesentério. A atriz disse que precisou de "muita garra" para continuar na disputa, já que a condição "tirou toda a energia e disposição" dela. Fantin afirmou ter dado "o melhor de si" na dança, o que mostra como a dedicação dela merece ser recompensada com a vitória no quadro do "Domingão com Huck".