Vida pessoal

A jornalista é casada com o produtor Peterson Gomes há 13 anos e é madrasta do filho do companheiro. Valéria sofre de endometriose e perdeu um bebê no início de uma gestação com o marido. Ela já desabafou sobre a vivência nas redes sociais: "O amor pode ser gerado e cultivado de várias formas e todas elas são lindas. No ventre, gerei uma filha que viveu somente 10 semanas dentro de mim e me fez aprender muitas coisas sobre a vida [...] No coração, gerei e cultivo com afinco um amor imenso por um filho que, graças a Deus, tem mãe. Isso é uma benção. Sou madrasta e me permito amar um ser que não carreguei no ventre".