Reprodução/Globo Patrícia Poeta

A apresentadora do 'Encontro' Patrícia Poeta estará fora da apresentação do programa nos próximos dias. A jornalista ficará de férias por duas semanas. Até o fim do recesso, Tati Machado e Valéria Almeida ficarão no lugar da apresentadora.

Patrícia Poeta deixa o programa no dia 3 de julho e tem retorno previsto para o dia 17 do mesmo mês. A ausência durante as duas semanas será suprida pelas colegas Tati e Valéria, que já participavam do elenco da atração.

Além disso, o time de funcionários sofreu mais uma alteração. Nesta sexta-feira (30), o apresentador Manoel Soares foi demitido do programa. Ele e Patricia Poeta dividiam o comando.

Durante o trabalho compartilhado, eles tiveram diversos 'climões' em transmissão ao vivo. Rumores indicam que a relação entre os colegas estava insustentável.

No Instagram, Manoel anunciou a saída e aproveitou para se despedir dos colegas e dos telespectadores.