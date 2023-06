Reprodução Youtube - 28.06.2023 Lulu Santos no "Quem Pode, Pod" dessa terça-feira (27)

Com 70 anos recém-completados e com a turnê “Barítono” em andamento, o cantor Lulu Santos participou, na última terça-feira (27), do “Quem Pode, Pod” - podcast comandado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme - e contou do preconceito artístico familiar, de uma fuga de casa quando criança e da forma que conheceu o marido através de uma canção de Rita Lee.



Filho de pai militar, o músico, conhecido por letras transgressoras em temas considerados ‘sensíveis’ à época, detalhou que, na adolescência, ao fazer um teste vocacional e o resultado apontar características artísticas, a mãe, Vera Pragana, não considerava isso uma profissão.



“Minha mãe foi receber o teste vocacional, sentou na frente da educadora, que disse ‘Ele [Lulu] tem tendências para arte, gosta de pintar e de cinema’. Minha mãe respondeu: ‘E de bom?’. A mentalidade era essa. Sempre há um tumor benigno de que você seja malsucedido”, relembrou ele.



O cantor ainda ressaltou as duas vezes que fugiu de casa: a primeira aos 3 anos de idade, e a segunda no jardim da infância. Na fuga inicial, ele relata não se lembrar de todos os detalhes, mas que pegou “uma lancheirinha de metal, duas bananas e um par de cuecas” e “fui até a esquina e voltei para casa quando achei que devia”.



Já na segunda ele lembrou que fugiu com o circo. Nesse episódio, o compositor destacou que estava na escola que fez o jardim de infância e que viu uma banda de circo e foi junto com eles. Ele ainda afirmou que esse acontecimento foi necessário para a mudança de “Luiz Maurício” para “Lulu Santos”.



“Me lembro do recreio, na escola tinha um portão de ferro para Praça da República e passou uma banda de circo. Claro que eu fui junto! Costumo dizer que: ‘Luiz Maurício voltou e Lulu Santos foi o que seguiu’. O menino do circo criado por elefantes”, contou ele que deixou os estudos no ano dos vestibulares.



Rita Lee, que morreu em maio aos 75 anos, também esteve presente nas falas de Lulu. O artista revelou que a canção “Desculpe O Auê”, de Rita e Roberto de Carvalho, foi a responsável para que ele conhecesse, por meio do Instagram, o atual marido Clebson Teixeira, de 31 anos.



Isso porque Clebson começou a seguir Lulu após ver um vídeo do cantor tocando a música no violão. O vídeo se trata de um material feito por Lulu para divulgar um álbum com canções de Rita Lee, “Baby, Baby!”. Dessa forma, ao elogiar o trabalho, Clebson e o músico começaram a conversar.





Confira o vídeo: