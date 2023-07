Jurado criticado

Carlinhos de Jesus sempre repercute nas redes sociais com críticas do público sobre as notas mais baixas que dá aos competidores, o que não foi diferente na final. O jurado técnico priorizou as notas 9.9 e 10 para as finalistas, mas foi muito criticado pelo 9.8 que deu à apresentação de Carla Diaz no tango. Internautas apontaram que a atriz foi "injustiçada" com a nota, que contribuiu para ela ficar em segundo lugar na final.