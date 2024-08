Mayra Dugaich ZEROBASEONE vende 1 milhão de cópias do novo álbum ‘Cinema Paradise’

Nesta terça-feira (27), a agência WakeOne Entertainment informou que o quarto EP do ZEROBASEONE vendeu mais de 1 milhão de cópias no dia do lançamento.

O EP Cinema Paradise foi lançado na última segunda-feira (26) e estreou no topo da parada de melhores álbuns do iTunes em 15 países.

O single Good So Bad ficou em 8º lugar no Top Songs do iTunes. No LINE Music, um site de música líder no Japão, chegou ao topo do Top 100, enquanto todas as sete músicas do mini-álbum chegaram ao Top 100 no Melon, a maior plataforma da Coreia do Sul.

O videoclipe de Good So Bad , que contou com a participação do ator Yoo Jitae, ultrapassou 12 milhões de visualizações em menos de 24 horas.

Vale lembrar que no próximo mês, o grupo de k-pop embarcará em sua primeira turnê internacional Timeless World .

O grupo foi formado no programa de televisão do canal coreano MNet em 2023, os nove integrantes participaram do Boys Planet e foram escolhidos por votação popular.

O ZB1 é composto por Sung Han-bin , Kim Ji-woong , Zhang Hao , Seok Matthew , Kim Tae-rae , Ricky , Kim Gyu-vin , Park Gun-Gun-Work e Han Yu-jin ,

Vale destacar que os álbuns anteriores também venderam 1 milhão de cópias no dia de seus respectivos lançamentos.

