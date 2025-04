Reprodução Isadora Ribeiro leva "portada" na testa e alerta para riscos comuns

A atriz Isadora Ribeiro sofreu um acidente nesta terça-feira (22) ao ser atingida pela tampa do porta-malas do próprio carro após sair de um mercado. A artista, de 59 anos, sangrou na testa e precisou de ajuda no local. O susto aconteceu porque o veículo estava inclinado, o que fez a tampa descer com força.

O relato foi publicado no Instagram. No vídeo, Isadora aparece com o rosto machucado e comenta o impacto. “Fui colocar umas compras no porta-malas, e o carro estava meio inclinado e a porta veio com muita força na minha cabeça. Estou sangrando, o segurança foi buscar gelo porque está doendo muito”, explicou.

Na legenda, a atriz de "Mulheres de Areia" reforçou o alerta para situações comuns que podem virar acidentes. “Fiquem atentos aos detalhes. Às vezes, é neles que mora o risco. Graças a Deus estou bem, mas compartilho esse momento como alerta. Cuidem-se”.

O acidente aconteceu no estacionamento de um mercado, onde Isadora descarregava as compras. Segundo ela, o veículo estava em uma rampa, o que acelerou o movimento da tampa. O impacto causou um corte na testa e deixou a atriz abalada.

“Um susto que poderia ter sido pior”, escreveu. A atriz agradeceu pela ajuda recebida no local e afirmou que pretende ficar mais atenta em situações cotidianas. O episódio gerou preocupação entre seguidores e amigos.

Nos comentários, artistas desejaram melhoras. Tereza Seiblitz escreveu: “Ô, minha querida, melhoras. Sim, os detalhes… já dei uma portada na testa mas não chegou a cortar… fique boa logo”. Lavínia Vlasak comentou: “Caramba! Melhoras!”. Já Cacau Colucci reagiu com: “Que perigo miga! Graças a Deus não foi tão grave”.