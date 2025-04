Reprodução/Instagram - 06.07.2022 O veterano foi lançado mundialmente na década de 1960, com a banda Santana Blues Band.





O cantor mexicano Carlos Santana foi encaminhado ao hospital após uma emergência médica. O músico estava prestes a se apresentar no Majestic Theatre, no Texas, Estados Unidos, quando passou mal e precisou ser atendido.



De acordo com as informações do TMZ , o ícone do rock, de 77 anos, fazia a passagem de som. Ele foi retirado de maca do local em direção à ambulância. A principal suspeita da equipe do veterano é um quadro de desidratação.

Larry Busacca/Getty Images De acordo com a equipe, o músico foi vítima de um quadro de desidratação.





Santana permanece em observação e fará novos exames. De acordo com o representante, o mexicano estará apto para seguir sua turnê pelos EUA. O show no Texas foi adiado e será remarcado, a depender de sua recuperação.

Vale destacar que, em janeiro, o lendário guitarrista sofreu uma queda em sua casa, no Havaí. Ele quebrou um dedo no acidente doméstico. O músico passou por uma cirurgia e precisou colocar pinos na mão.





Em julho de 2022, Santana desmaiou no palco durante uma apresentação. A equipe do cantor alegou um quadro de exaustão motivado pelo calor e desidratação. Ele precisou ser levado ao hospital.