Globo Renata Vasconcellos apresenta JN em casa para celebra 60 anos da Globo

A jornalista Renata Vasconcellos apresentou o Jornal Nacional direto da sala de uma família em Salvador nesta terça-feira (22), em comemoração aos 60 anos da TV Globo. A edição marcou o início de uma série especial que conecta o telejornal ao público em todas as regiões do Brasil.

A exibição foi ao vivo, com transmissão feita da casa da família Silva Alves. Renata foi recebida com carinho por moradores que acompanham o telejornal diariamente. A surpresa, planejada para o dia anterior, foi adiada por causa da cobertura sobre a morte do Papa Francisco.

Durante a abertura do programa, Renata destacou a importância do momento: “Essa noite eu tô em família. Tô aqui em Salvador, na casa de Dona Duca e de Seu Antônio. E é aqui que a gente vai começar a nossa semana de encontros com as famílias brasileiras”.

A jornalista citou ainda o simbolismo da data. “Começando pelo Nordeste, onde vejam os senhores, vejam as senhoras, onde os portugueses avistaram o litoral baiano 525 anos atrás no 22 de abril. Veja que coincidência”, comentou William Bonner ao passar o comando da bancada.

Renata conheceu a rotina da casa, interagiu com filhos, netos e membros de várias gerações da família anfitriã. “Eu cheguei de manhã bem cedinho, fui recebida com muito carinho. Estou aqui na sala onde eles assistem todos os dias o Jornal Nacional”, disse.

A equipe da emissora passou o dia com os moradores e preparou a estrutura para a transmissão diretamente da residência. Ao abrir o telejornal, Renata emocionou-se com a receptividade: “Eu fico até emocionada porque acho que é a primeira vez que o Jornal Nacional tá assim, ao vivo, com as notícias diretamente da casa de uma família brasileira”.

"DESCULPA A BAGUNÇA"

O Jornal Nacional deu início à comemoração dos 60 anos da TV Globo com uma edição histórica: transmitido ao vivo, direto da casa de um telespectador no Nordeste, com apresentação de Renata Vasconcellos. #JornalNacional #JN pic.twitter.com/5zOeL7EDQe — Luiz Ricardo (@excentricko) April 22, 2025





Nas redes sociais, os telespectadores do jornal diário comentaram a ideia da produção e fazer o programa diretamente da casa das pessoas.





Se a Renata Vasconcellos aparecer na sala da minha casa pra apresentar o Jornal Nacional eu não vou ter nem pão seco pra oferecer pra ela. O tênis da academia tá ainda jogado perto da porta e meu sofá tem um buraco com o formato da minha bunda. Coitada! #JN pic.twitter.com/2MMlLn1uob — Thiago Pasqualotto (@thiago_p) April 22, 2025





Fascinado com o #JN ao vivo na sala de estar de uma família debatendo as coincidências entre o cartão de sócio de um clube de futebol do Papa Francisco e a data e horário da morte dele. — Chico Barney (@chicobarney) April 22, 2025





que coisa mais amada a renata na casa da família!! o computador na mesinha com toalha de crochê é absolute brasil #JN pic.twitter.com/me7K6DTLgd — marcelo monteiro (@mrclmonteiro) April 22, 2025





tem um crochêzinho em baixo do computador! isso sim é brasil!!

arrasaram @jornalnacional #JN pic.twitter.com/VtT5RfJkOW — 𝑔𝓊ℯ𝓀ℴ (@gueko) April 22, 2025





Gente, Renata na volta do intervalo direto de uma casa em Salvador. A Globo é a maior mesmo. #JN pic.twitter.com/jjUgwJyYYa— Brenno (@brenno__moura) April 22, 2025