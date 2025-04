Reprodução TV Globo - 22.4.2025 Regina Duarte no 'Conversa com Bial'

A atriz e ex-secretária especial da Cultura Regina Duarte contou que enviou um conselho para Taís Araújo ao saber que a atriz interpretaria Raquel no remake de Vale Tudo , exibido desde o início abril. A informação foi revelada na noite de segunda-feira (21), durante entrevista ao programa Conversa com Bial , da TV Globo.

A atriz, que viveu a personagem na primeira versão da novela, elogiou a atuação de Taís. Segundo Regina, a colega entrou com força no papel e fez uma releitura respeitosa da personagem. O recado partiu de uma troca de mensagens entre as duas artistas.

“Taís me mandou uma mensagem linda e respondi também lindamente como ela merecia e merece [...] Falei para ela: ‘Relaxa e se solta, se joga nessa mulher. O que a gente faz é um parque de diversões, vai brincar’”, contou Regina.

Ela continuou explicando a importância da liberdade na atuação. “A brincadeira é falar e fazer o que você não faria nunca. A liberdade de ser outro ser, com outras convicções.”

Apesar dos elogios, Regina Duarte já havia declarado resistência a novas versões de clássicos da teledramaturgia. No início de abril, em entrevista à Marie Claire , afirmou que não se sente confortável com esse tipo de adaptação.

“Preciso confessar que não sou simpatizante de remakes, especialmente aqueles que se baseiam em grandes sucessos”, disse. Entre os motivos citados, Regina apontou mudanças estruturais na trama.

A alteração que mais chamou atenção foi a mudança de Gildo para Gilda. Na versão original, Raquel desenvolvia um vínculo com um menino. No remake, o laço é construído com uma mulher. “Fico toda arrepiada de pânico com tal subversão. Aí penso, indignada: ‘não mexe, cara! Faz outra!’”, declarou.

Apesar das críticas, Regina se mostrou aberta ao diálogo e ao reconhecimento do talento de Taís. O remake de Vale Tudo , escrito por Manuela Dias, estreou no início do mês e tem recebido boa recepção do público.