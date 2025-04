Reprodução/Instagram Conheça Renata Domingues, mulher de Carlos de Nóbrega

O humorista Carlos Alberto de Nóbrega usou as redes sociais para se pronunciar sobre os rumores e comentários maldosos envolvendo sua esposa, Renata Domingues. Casados desde 2018, o casal tem sido alvo de especulações, e o apresentador pediu que os internautas respeitem sua vida pessoal.

Renata Domingues, de 49 anos, é médica nutróloga, mãe de dois filhos e apresenta o podcast O Pod é Nosso Saúde, onde compartilha dicas de saúde e bem-estar. A união com Carlos Alberto foi oficializada em maio de 2018, após dois anos de relacionamento.

Em um vídeo emocionado, Carlos Alberto desabafou sobre as fofocas que têm atingido Renata. "Alguns rumores que são soltos nas redes sociais magoam uma pessoa que eu gosto muito, que tenho muito carinho e respeito: minha mulher", afirmou.





O humorista, que já foi casado outras duas vezes, esclareceu que sua separação do segundo matrimônio aconteceu muito antes de conhecer Renata. "Tem notícias circulando que a Renata acabou com meu segundo casamento. Isso é um absurdo", destacou.

Carlos Alberto foi casado por 34 anos com Marilda de Nóbrega, com quem teve quatro filhos, e posteriormente com Andréa Nóbrega, mãe de seus gêmeos. Ele reforçou que mantém boas relações com suas ex-esposas e lamentou que sua atual companheira esteja sendo injustiçada.

"Ela não merece isso. Ver o nome dela jogado de maneira baixa, vil, me deixou muito triste", desabafou, pedindo que os fãs cessem os ataques.