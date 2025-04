Reprodução/Instagram Claudia Alencar





Claudia Alencar causou furor em suas redes sociais nesta terça-feira (22). A atriz surgiu em um vídeo revelando os bastidores de gravação da novela Porto dos Milagres, exibida em 2001 pela rede Globo.

"Entrei na novela para fazer trinta capítulos. Falei: 'Como assim?'. Já me achei desmerecida. Como assim fazer 30 capítulos? Aí, fiz e não conseguiram me matar", brincou ela.

Claudia segue contando: "O personagem tinha que morrer de qualquer maneira. Me mataram no capítulo cem. No capítulo cem, fiquei três horas o caixão. Não levantei. Tinham posto um tanto de florzinhas e pensei, não vou fazer com que a produção tire as florzinhas e coloque no mesmo lugar. Não vai dar certo", analisou.

"Todo mundo foi almoçar e eu fiquei lá. Só escutava. Virei uma grande orelha. Escutava tudo. Fiquei calma. Foi um desafio. Depois fiquei mais um mês em casa. e voltei como fantasma. Coisas de Agnaldo Silva [Diretor]. Voltei para acabar com toda a corruoção da cidade", recordou.