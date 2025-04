Instagram Fernanda Torres escolhe Portugal para descanso após campanha para o Oscar

A atriz Fernanda Torres apareceu nas redes sociais nesta terça-feira (22) e contou que está em férias em Portugal. A artista decidiu viajar após uma maratona de compromissos para divulgar o filme "Ainda Estou Aqui". Segundo ela, a viagem tem servido como uma pausa para recuperar as energias.

A publicação foi feita por meio de um vídeo no Instagram. “Quanto tempo, né?”, brincou. Em seguida, explicou a ausência: “Andei sumida, me recuperando em Portugal. Primeiro eu fui lá para o Douro e agora estou aqui em Alentejo”.

O registro mostra paisagens naturais, com vinhedos, oliveiras, um cavalo e taças de vinho. Fernanda também indicou um hotel na região do Alentejo, sugerido pela amiga Chica Pereira. O lugar tem chamado atenção dos seguidores pelas imagens de conforto e sofisticação.





A hospedagem escolhida é o Herdade da Malhadinha Nova, um hotel que combina luxo com sustentabilidade. O espaço reúne vinícola, restaurante premiado com estrela verde Michelin e vilas exclusivas para os hóspedes.

O restaurante tem cardápio sazonal, elaborado com ingredientes locais. Além das refeições no salão, o serviço também pode ser solicitado diretamente nos quartos, mantendo a experiência personalizada.

As diárias no local começam em cerca de R$ 2.100, com possibilidade de reserva de quartos ou vilas completas. A estrutura inclui piscina, cavalgadas e degustações de vinho, voltadas para quem busca descanso com contato com a natureza.

Fernanda não deu detalhes sobre a duração da estadia, mas o clima da viagem parece de tranquilidade. Nos comentários, fãs elogiaram as imagens e desejaram bons momentos no período de descanso.

A atriz tem mantido a carreira ativa entre literatura, televisão e teatro. O último trabalho, "Ainda Estou Aqui", rendeu entrevistas e eventos de lançamento, principalmente após a indicação em três categorias no Oscar 2025.