Depois de duas décadas dedicadas aos palcos, Camila Camargo está de volta ao teatro em "O Livro Vivo", uma montagem que mistura drama, comédia e a pulsação do jazz ao vivo. A atriz, conhecida por sua versatilidade em musicais como "Caros Ouvintes" e "Zorro", divide o palco com Felipe Hintze, Gustavo Merighi e Marcus Verissimo em uma experiência imersiva que se passa em um bar de jazz, onde histórias pessoais e memórias inventadas se entrelaçam.

Sob a direção de Giovani Tozi, o espetáculo traz clássicos como "Bang Bang" (Nancy Sinatra), "Summertime" (George Gershwin) e "All That Jazz" (do musical Chicago), criando uma atmosfera que homenageia as artes cênicas brasileiras.

"Sempre tive uma relação especial com o teatro. Não me considero uma cantora que atua, mas uma atriz que também canta. Este projeto me empolga porque o jazz tem alma própria, e isso dialoga com o que o teatro significa para mim: presença e memória", revela Camila ao iG.

"O Livro Vivo" terá sessões gratuitas em Santo André (24/04), Campinas (27/04) e São Francisco Xavier (01/05), às 16h30 e 19h. Os ingressos serão distribuídos na bilheteria uma hora antes de cada apresentação.