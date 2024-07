Mayra Dugaich Frank Ocean posta foto em estúdio e fãs esperam novas músicas

Na última segunda-feira (29), Frank Ocean compartilhou uma foto em estúdio, o que chamou a atenção dos fãs que aguardam novas músicas.

Em uma foto postada nos stories do Instagram, Frank Ocean está tocando violão vestindo moletom preto e shorts cargo. No início deste mês, seu parceiro frequente, Michael Uzowuru, disse ao The New York Times que os dois têm trabalhado juntos em Miami.

Esta não é a primeira vez que o artista compartilha possíveis indicios de que está trabalhando em um novo material.

Em novembro de 2023, ele postou um trecho de uma faixa de um minuto nos stories do Instagram. No áudio capturado, Frank cantou de maneira nebulosa, com as letras sendo transmitidas apenas em trechos breves e inteligíveis, já que as palavras muitas vezes deslizavam juntas em um borrão.

“Way more laid back than I did when I was my younger [ininteligível]/ … assumptions but they were educated guesses/ that’s why I … trying to see all your sides/ but your heart’s been tangled in barbed wires/ If you hand it to me, I can’t handle it, You got boundaries, but they’re just obstacles you’re putting in between us/ Pick and choose but we both got options.” , cantou.

“A minha carreira e de Michael existem pós-hip-hop – esse gênero, essa cultura, informa muito a nós dois, mas seu apetite cresceu; seu vocabulário, musicalmente, cresceu muito ao longo do tempo que o conheci. ”, afirmou Frank.

Ele conheceu o artista na época de Odd Future, trabalhou em ambos os álbuns de 2016, Endless e Blonde, bem como em seus singles de 2019 Chanel e In My Room .

Segundo a Billboard, ele também é alguém a quem Ocean ocasionalmente recorre em momentos de necessidade, como quando tem bloqueio criativo. “ Michael é um amigo com quem falo sobre onde estou artisticamente com muita frequência ”, disse ao NYT. “ Eu tinha todas essas maneiras de descrever o que estava faltando no álbum. No final das contas, eu tive que escrever, tive que fazer. Mas tudo começou em uma conversa com ele [Michael].”, acrescentando que ligou para ele quando estava tentando descobrir sua música de destaque em Blonde, Nights .

Vale lembrar que Frank Ocean foi a atração principal do primeiro fim de semana do Coachella no ano passado, mas desistiu do segundo fim de semana devido a uma lesão no tornozelo durante os ensaios na semana anterior ao festival, o que levou a mudanças na produção seguindo conselhos dos médicos. Sua apresentação no Coachella marcou seu primeiro show ao vivo nos Estados Unidos. em seis anos.

Vale destacar que fazem oito anos desde que o artista de 36 anos lançou pela última vez um álbum, Blonde , que alcançou o primeiro lugar na Billboard 200 e na lista dos melhores álbuns de R&B/Hip-Hop.