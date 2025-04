Reprodução/Instagram Atriz Maidê Mahl

A atriz Maidê Mahl, conhecida pelo papel em O Rei da TV (2022), está em processo de reabilitação após ser encontrada gravemente ferida e inconsciente em um hotel de São Paulo, em setembro do ano passado.

Para auxiliar nos custos do tratamento, uma vaquinha online foi organizada e divulgada em seu perfil no Instagram. De acordo com a publicação, Maidê já deixou a UTI, mas ainda necessita de cuidados intensivos.





O ocorrido

Maidê desapareceu em setembro de 2024 após ser vista no bairro de Moema, na zona sul de São Paulo. Três dias depois, em 5 de setembro, foi encontrada em um hotel no centro da cidade, com ferimentos graves e inconsciente. Ela permaneceu um mês em coma na UTI e só recebeu alta hospitalar no fim de janeiro deste ano.

No último dia 18, a atriz retomou suas redes sociais pela primeira vez desde o incidente. Maidê afirmou estar em tratamento em um dos maiores centros de reabilitação da América Latina e expressou confiança em sua recuperação.