Nattan anunciou a morte da avó, dona Zuza, nesta terça-feira (22). O cantor lamentou a partida da veterana, destacando seu amor por ela. Além disso, decidiu homenageá-la com a criação do Instituto Zuza.





O artista, de 26 anos, destacou a educação passada pela avó: "Deixou o maior aprendizado de vida que eu pude ter. De tudo que eu sou hoje, desde aprender a ler a levantar pra alguém mais velho sentar eu aprendi com você".



"Foi minha segunda mãe, me cuidou, me protegeu. Foi por muito tempo meu Porto Seguro. Colocou uma lousa dentro do meu quarto pra me ensinar a escrever, me dava dinheiro escondido", relembrou Nattan.

Nattanzinho vive romance com Rafa Kalimann.





O namorado de Rafa Kalimann ainda destacou que foi a avó quem lhe deu seu primeiro violão, dando o pontapé inicial no sonho de tornar-se cantor. "E eu pude cantar pra você pelo uma última vez, um dos hinos que me ensinou lá atrás".

"Você faz parte de tudo e está em tudo. E não vai ser agora que vc vai deixar de estar. Vai ficar em nossos corações, em todos os momentos bonitos, em tudo que eu olhar você vai está lá de alguma forma. Obrigado por tanto. Deus lhe receba de braços abertos. Te amamos, dona Zuza", finalizou Nattan.





Fãs e amigos apoiaram o cantor no momento difícil. Entre os famosos, nomes como Lulu Santos, Adriane Galisteu e Mileide Mihaile deixaram uma palavra de conforto nos comentários da publicação.