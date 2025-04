Reprodução Instagram - 21.4.2025 João Pancera e Melody

Um mês depois de oficializar o namoro com João Pancera, Melody veio a público contar que o relacionamento dela com o fisiculturista chegou ao fim. A cantora de 18 anos falou sobre o assunto por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual acumula mais de 13,4 milhões de seguidores.

O pronunciamento ocorreu após o questionamento de um internauta. "Está solteira?", questionou. Sem detalhar o motivo do término e quando ele aconteceu, a artista apenas confirmou que não estava mais namorando. "Sim", respondeu a voz de "Pipoco", "Love, Love" e "Fale de Mim".





Os fãs da musicista já desconfiavam de que o relacionamento tivesse terminado. Isso porque, nos últimos dias, o então casal não fez aparições públicas junto. Na web, eles também não publicaram registros e isso fez com que a base de admiradores de Melody especulasse o fim do namoro.

Relembre

Em março deste ano, a cantora surpreendeu o público ao surgir com o fisiculturista João Pancera em clima de romance. Na mesma época, ela confirmou que estava namorando o atleta. Antes, Melody chegou a engatar um romance com Guilherme Stábile, estudante de odontologia, mas também encerrou o envolvimento amoroso.